СГД призывает налогоплательщиков до мая указать вид основной деятельности

Указанный вид основной деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика - компании или осуществляющего хозяйственную деятельность лица - конкретной отрасли или роду деятельности.

Если в течение года вид основной деятельности (та деятельность, которая составляет наибольшую долю в общем обороте в текущем году) изменяется, СГД необходимо уведомить об изменениях в период с 1 января по 1 мая следующего года.

Вид основной деятельности необходимо указать в Системе электронного декларирования (EDS) СГД в разделе "Dokumenti/No veidlapas/Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas/Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu" ("Документы/Из формы/Формы регистрации и изменения данных налогоплательщика/Уведомление о виде основной деятельности налогоплательщика").

Любой желающий может проверить заявленные на данный момент виды основной деятельности и их соответствие реальному положению в базе данных СГД, введя название/имя, фамилию и регистрационный код конкретного налогоплательщика. Кодовый классификатор NACE доступен на сайте Центрального статистического управления, а также в EDS.

Если основной вид хозяйственной деятельности не меняется, сведения о виде основной деятельности в следующем налоговом году предоставлять не нужно.

Более подробная информация размещена в информационном материале "Par pamatdarbības veida paziņošanu" VID tīmekļvietnes sadaļā "Nodokļi/Noderīgi/Paziņošanas un deklarēšanas pienākumi/Informatīvie un metodiskie materiāli" ("Об уведомлении о виде основной деятельности" в разделе "Налоги/Полезное/Обязательства по уведомлению и декларированию/Информационно-методические материалы") на сайте СГД.