Полиция Киевской области: В Бородянке найдены тела мирных жителей со следами пыток

"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди - мирные жители. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не сопротивлялись и не представляли угрозы", - рассказал он.

По словам Небытова, в Бородянке обнаружены две могилы, в одной из которых находились тела трех человек, в том числе и 15-летней девочки, а во второй - тела шести человек, сообщает AFP.

После ухода российских войск под Киевом были найдены тела сотен мирных жителей. Мир был шокирован картинами из Бучи. В связи с произошедшими там зверствами украинские чиновники обвинили Россию в геноциде.

Галерея: Так выглядит Бородянка

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.