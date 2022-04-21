Полиция Киевской области: В Бородянке найдены тела мирных жителей со следами пыток
В городке Бородянка под Киевом обнаружены тела еще девяти местных жителей со следами пыток. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
В городке Бородянка под Киевом обнаружены тела еще девяти местных жителей со следами пыток. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди - мирные жители. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не сопротивлялись и не представляли угрозы", - рассказал он.
По словам Небытова, в Бородянке обнаружены две могилы, в одной из которых находились тела трех человек, в том числе и 15-летней девочки, а во второй - тела шести человек, сообщает AFP.
После ухода российских войск под Киевом были найдены тела сотен мирных жителей. Мир был шокирован картинами из Бучи. В связи с произошедшими там зверствами украинские чиновники обвинили Россию в геноциде.
Галерея: Так выглядит Бородянка
В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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