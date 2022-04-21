Чт, 21.04.2022
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Ксения Собчак

Фото ⟩ Полиция по подозрению в совершении сексуального преступления разыскивает мужчину

ФОТО: Valsts policija

Госполиция по подозрению в совершении преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица разыскивает изображенного на фотографиях мужчину.

Его приметы: возраст около 50 лет, среднего телосложения, рост примерно 170-175 сантиметров. Был одет в темную одежду, темно-синюю шапку с надписью.

Полиция просит посмотреть на фотографии мужчины и отозваться всех, кто может опознать его или знает его возможное местонахождение. Связаться с полицией можно, позвонив по номеру 110 или написав на электронную почту maksims.lopato@riga.vp.gov.lv.

ФОТО: Госполиция
ФОТО: Госполиция

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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