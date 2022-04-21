Кариньш: Нужно в кратчайшие сроки обеспечить себя независимыми от России ресурсами

Он подчеркнул, что, обретя энергетическую независимость, Латвии избавится от любой возможности внешних сил диктовать ей политические и экономические условия.

Премьер-министр также отметил, что

боевые действия России в Украине и возникший в результате кризис теперь следует рассматривать как возможность решить вопросы, которые не решались годами, особенно в сфере энергетической независимости.

По словам Кариньша, в нынешних условиях странам Балтии потребуется как минимум еще один терминал сжиженного природного газа (СПГ). Самым быстрым решением этого вопроса является проект в Палдиски недалеко от Таллинского порта, где в короткие сроки можно построить инфраструктуру для швартовки регазификационного судна. Поэтому Латвия активно продолжает работу над данным проектом с партнерами.

Однако государству также необходимо решение в долгосрочной перспективе, способное обеспечить более выгодную цену. Премьер-министр пояснил, что как минимум еще десять-двадцать лет Латвия будет нуждаться в некоем дополнительном ресурсе, который можно будет "включить и выключить" по необходимости, например, когда не светит солнце или не дует производящий энергию ветер.

Поэтому, по мнению Кариньша, необходимо искать решения, обеспечивающие долгосрочную доступность природного газа по максимально низким ценам, и решением этого вопроса могло бы стать строительство СПГ-терминала в Латвии.

Мероприятие AC/DC Tech 2022 нацелено на диалог с принимающими решения лицами, экспертами в области энергетики и участниками рынка, а также на информирование широкой общественности о текущих проблемах и предстоящих изменениях в электроснабжении. Основная тема форума - "Активный клиент, геополитика и энергоснабжение".