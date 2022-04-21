"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового главного тренера

Соглашение вступит в силу по окончании текущего сезона и будет рассчитано до июня 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" тренирует немец Ральф Рангник. 63-летний специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре клуба. После 33 сыгранных туров "МЮ" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 54 очка.

Эрик тен Хаг начинал тренерскую карьеру в "Твенте". Затем работал в "ПСВ", а в 2012 году возглавил "Гоу Эхед Иглз". С 2013 по 2015 год тен Хаг тренировал "Баварию II", затем до 2017 года работал с "Утрехтом".

В данный момент 52-летний тен Хаг возглавляет амстердамский "Аякс", с которым дважды выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также один раз Суперкубок страны. В сезоне-2018/19 "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов.