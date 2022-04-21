Сейм признал военную агрессию России геноцидом против народа Украины

За заявление проголосовали 83 депутата из всех парламентских фракций. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс на заседании парламента указал, что Вооруженные силы России, не сумев занять важные украинские города, атакуют украинские школы, жилые дома и наименее защищенных жителей, в том числе женщин и детей.

Политик отметил, что неподалеку от столицы Киева были констатированы осуществленные российскими солдатами многочисленные убийства мирных жителей, из Украины в Россию депортировано уже более полумиллиона человек, ежедневно поступают ужасающие новости о сексуальном насилии.

Колс отметил, что вещи нужно называть своими именами и что Россия осуществляет в Украине геноцид. Сейчас уже имеются обширные доказательства осуществленных Вооруженными силами России преступлений, однако необходимо продолжать собирать доказательства.

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Комиссия в принятом заявлении обращает внимание на многочисленные свидетельства и доказательства совершенных российской армией массовых преступлений - убийств, пыток, изнасилований мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей, - в Буче, Ирпене, Мариуполе и других местах.

Сейм в сообщении осудил попытки властей России скрывать военные преступления.

Депутаты отмечают, что с начала военного вторжения России десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более четырех миллионов из них - уехать из страны. Сейм отмечает, что упоминает в заявлении всех жертв агрессии России в Украине - тысячи мирных жителей и защитников Украины, которых также чествует за смелость и героизм.

"В тактике, которую Россия использует в Украине, бомбя жилые районы городов, общественные центры, пассажирские вокзалы и гражданскую инфраструктуру, а также убивая мирных жителей, очевидны признаки военных преступлений и даже преступлений против человечества", - указывается в заявлении.

Сейм отмечает и вызванную Россией гуманитарную катастрофу в Мариуполе, когда российская армия запрещала мирным жителям покидать город или убивала их во время бегства, уничтожала городскую инфраструктуру, склады с запасами зерна и продовольствия, блокировала поставку продуктов питания, медикаментов и других товаров, в результате чего от голода, жажды или российского оружия погибли тысячи жителей Мариуполя.

В заявлении Сейм напоминает и о произошедшем в 30-е годы прошлого века Голодоморе, когда в 1932-1933 годах в результате спланированной и осуществляемой Советским Союзом в Украине политики, направленной на конфискацию у жителей зерна и продуктов, искусственно был вызван голод, из-за чего погибла пятая часть населения Украины. Латвия признала это осознанным геноцидом сталинского режима против народа Украины.

"Для Латвии как для государства-члена ООН, Совета Европы, Евросоюза и НАТО, выступающих за демократические ценности, недопустимы действия России, направленные на массовое уничтожение украинского народа.

Латвия осуждает геноцид и преступления против человечества, а также осознает свою обязанность признавать, предотвращать и не забывать произошедшие трагедии, чтобы избежать их повторения в будущем", - указывается в заявлении.

Кроме того, парламент положительно оценил начатое Международным уголовным судом расследование совершенных в Украине военных преступлений и выразил надежду, что все, кто совершил преступления против человечества или военные преступления, кто несет ответственность за их осуществление и непрекращение, будут призваны к ответственности.

Латвия категорически осуждает военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, реализованное при поддержке и вовлечении Беларуси.

В заявлении отмечается, что неподдающееся оправданию вторжение России на территорию Украины - грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что противоречит обязательствам России, в том числе перед ООН и международными правовыми нормами, а также обязательствам, которые Россия взяла на себя, подписав Будапештский меморандум и обязавшись гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сейм призывает страны ЕС незамедлительно прекратить импорт российских нефти и газа. Кроме того, Латвия поддерживает инициативы демократических государств объединить попытки, собирая и расследуя доказательства военных преступлений, осуществленных Россией на всей территории Украины.