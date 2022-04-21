Фото ⟩ Блогеры, дизайнеры и актуальные весенне-летние тренды на показе в Stockmann

Костюмы из коллекций ведущих модных домов, представленных в универмаге были созданы дуэтом стилистов Синтией Селицкой-Ужане и Эриком Укассом, а макияж моделей - известным визажистом Яной Козловской и ее командой.

ФОТО: Пресс-фото

"Цель показа состояла в том, чтобы показать привычный шик или стиль бохо со свежим вдохновением и легкостью, в котором чередуются стили "парижский шик" и классический, а также актуальный минимализм с яркими цветовыми нюансами как в одежде, так и в аксессуарах", - сказала Синтия Селицка-Ужане. Стилист в этом сезоне рекомендует обратить внимание на очки разного размера, сумки необычной формы, красочную обувь и сапоги в сочетании с костюмами, тренчами и жакетами оверсайз.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Модный показ в Stockmann

Среди гостей мероприятия были такие публиные лица как музыканты Катрина Гупало, Андрей Осокин и Лаура Райла-Лакстигала, телеведущие Рамона Салминя и Каспар Озолиньш, предпринимательница Агнесе Зелтиня, стилист и предприниматель Роман Андреев, модный дизайнер и стилист Даце Криевиня-Бахмане, PR-специалист Денис Шевелев, хореограф Байба Клинтс, а также прочие известные модники и блогеры.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Гости показа в Stockmann

Кроме того, у каждого присутствующего была возможность наблюдать за мастер-классом по сервировке стола в стиле бохо от дизайнера интерьера Анды Озолини.

ФОТО: Мастер-класс

Галерея: Мастер-класс по сервировке стола