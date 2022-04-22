Алина Адильханова - одна из лучших гимнасток Азии

Алина родилась 26 сентября 2001 в Караганде, а её тренером была именитая гимнастка Алия Юсупова.
За время своей профессиональной карьеры Алина стала мастером спорта международного класса, абсолютной чемпионкой Казахстана, дважды становилась чемпионкой Азии и ещё два раза побеждала на Азиатских играх.
Мечтой Алины с самого детства было попадание на Олимпийские игры. Осуществить свою мечту она смогла в прошлом году, когда попала на Игры в Токио. Там, правда, ей не удалось преодолеть этап квалификации - Адильханова заняла 21-е место и не вышла в финал.
В декабре прошлого года Алина завершила карьеру и сейчас работает тренером юных гимнасток. Пока девушка только делает первые шаги в новом для себя деле.
"Мне очень нравится заниматься тренерской деятельностью. Очень интересно развиваться в немного новом для меня направлении, как групповые упражнения", - приводит слова бывшей гимнастки Sports.kz.
По словам Адильхановой, она сразу понимала, что далеко от гимнастики не уйдёт, так как это уже часть её жизни, без которой она себя не видит.
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