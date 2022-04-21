История 91-летней Ванды: она выжила в Холокост, но не пережила нападения России
При осаде Мариуполя погибла пожилая женщина, пережившая Холокост, рассказала новостному порталу Chabad ее дочь. Ванда Семеновна Объедкова, которой был 91 год, скончалась в подвале, где она укрывалась от зверств оккупантов, сообщает ВВС.
Более 80 лет назад, во время фашистской оккупации Мариуполя, она также укрывалась в подвале, но на тот раз - чтобы спастись от российских вооруженных сил, которые бомбили город и отрезали поставки предметов первой необходимости.
At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022
81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.
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"Мама не заслужила такой смерти", - рассказала порталу ее дочь Лариса.
"Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно, - рассказала Лариса, которая пряталась в подвале вместе с матерью. - Мы не могли ей помочь. Мы жили как животные".
Выходить из подвала означало подвергать себя смертельному риску, так как у ближайших источников воды стояли два снайпера, а с неба постоянно падали русские бомбы.
"Каждый раз, когда падала бомба, все здание сотрясалось.
История Ванды
Ванда родилась в 1930 году, когда в портовый город в октябре 1941 года вошли оккупанты, ей было всего 10 лет.
Вражеские солдаты тогда расстреляли тысячи людей, в том числе мать Ванды. Когда к ним домой пришли немецкие офицеры, чтобы забрать ее мать, Ванда спаслась, спрятавшись в подвале. "Она не могла кричать, это ее и спасло", - рассказала Лариса.
Мать Ванды была расстреляна на окраине города с другими евреями - по оценкам, тогда были убиты от 9 до 16 тысяч человек. Оставшиеся годы нацистской оккупации города до его освобождения в 1943 году девочка провела в Мариуполе, находясь в больнице. Ее отец-нееврей смог поместить дочь туда.
Объедкова - вторая украинка, пережившая Холокост, которая умерла в Украине в результате российского вторжения.
По словам родственников, в марте погиб 96-летний выживший в концентрационном лагере, когда российские войска обстреляли дом, в котором он жил.
"Ванда Семеновна пережила невообразимый ужас, - сказал раввин Мендель Коэн из Мариуполя.
Лариса и ее оставшаяся в живых семья в настоящее время находятся в безопасном месте.
Мариуполь
Глава Украины Владимир Зеленский заявлял журналистам CNN, что в Мариуполе погибли до 20 тысяч гражданских жителей. Более точную и подробную информацию, сказал он, невозможно получить, пока город блокирован российскими войсками.
Мэр Мариуполя, в свою очередь, сообщил, что в портовом городе, который с начала вторжения подвергся сильным бомбардировкам со стороны России, в ловушке все еще находятся 100 000 человек. В Би-би-си не смогли независимо проверить эту цифру.
Для Москвы этот город является важной стратегической целью, его захват освободит тысячи российских военнослужащих от наступления в других местах и позволит российским силам в аннексированном Крыму, напрямую общаться с сепаратистскими силами на востоке.
Несмотря на неоднократные российские ультиматумы, на огромном сталелитейном комплексе "Азовсталь" в Мариуполе все еще остаются украинские защитники. Они обещали бороться до конца.
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