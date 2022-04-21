При осаде Мариуполя погибла пожилая женщина, пережившая Холокост, рассказала новостному порталу Chabad ее дочь. Ванда Семеновна Объедкова, которой был 91 год, скончалась в подвале, где она укрывалась от зверств оккупантов, сообщает ВВС.

Более 80 лет назад, во время фашистской оккупации Мариуполя, она также укрывалась в подвале, но на тот раз - чтобы спастись от российских вооруженных сил, которые бомбили город и отрезали поставки предметов первой необходимости.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



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"Мама не заслужила такой смерти", - рассказала порталу ее дочь Лариса.

"Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, было невыносимо холодно, - рассказала Лариса, которая пряталась в подвале вместе с матерью. - Мы не могли ей помочь. Мы жили как животные".

Выходить из подвала означало подвергать себя смертельному риску, так как у ближайших источников воды стояли два снайпера, а с неба постоянно падали русские бомбы.

"Каждый раз, когда падала бомба, все здание сотрясалось.

Моя мама постоянно говорила, что ничего подобного не было даже во время Второй мировой войны".

История Ванды

Ванда родилась в 1930 году, когда в портовый город в октябре 1941 года вошли оккупанты, ей было всего 10 лет.

Вражеские солдаты тогда расстреляли тысячи людей, в том числе мать Ванды. Когда к ним домой пришли немецкие офицеры, чтобы забрать ее мать, Ванда спаслась, спрятавшись в подвале. "Она не могла кричать, это ее и спасло", - рассказала Лариса.

Мать Ванды была расстреляна на окраине города с другими евреями - по оценкам, тогда были убиты от 9 до 16 тысяч человек. Оставшиеся годы нацистской оккупации города до его освобождения в 1943 году девочка провела в Мариуполе, находясь в больнице. Ее отец-нееврей смог поместить дочь туда.

Объедкова - вторая украинка, пережившая Холокост, которая умерла в Украине в результате российского вторжения.

По словам родственников, в марте погиб 96-летний выживший в концентрационном лагере, когда российские войска обстреляли дом, в котором он жил.

"Ванда Семеновна пережила невообразимый ужас, - сказал раввин Мендель Коэн из Мариуполя.

"Она была доброй, жизнерадостной женщиной, особенным человеком, который навсегда останется в наших сердцах".

Лариса и ее оставшаяся в живых семья в настоящее время находятся в безопасном месте.

Мариуполь

Глава Украины Владимир Зеленский заявлял журналистам CNN, что в Мариуполе погибли до 20 тысяч гражданских жителей. Более точную и подробную информацию, сказал он, невозможно получить, пока город блокирован российскими войсками.

Мэр Мариуполя, в свою очередь, сообщил, что в портовом городе, который с начала вторжения подвергся сильным бомбардировкам со стороны России, в ловушке все еще находятся 100 000 человек. В Би-би-си не смогли независимо проверить эту цифру.

Для Москвы этот город является важной стратегической целью, его захват освободит тысячи российских военнослужащих от наступления в других местах и ​​позволит российским силам в аннексированном Крыму, напрямую общаться с сепаратистскими силами на востоке.

Несмотря на неоднократные российские ультиматумы, на огромном сталелитейном комплексе "Азовсталь" в Мариуполе все еще остаются украинские защитники. Они обещали бороться до конца.