Май все ближе: в пятницу станет еще теплее
В пятницу, 22 апреля, ветер в Латвии стихнет, а погода останется теплой, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 22 апреля, ветер в Латвии стихнет, а погода останется теплой, прогнозируют синоптики.
Ночью переменная, днем небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый с востока, на побережье - морской бриз.
Температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов, местами на побережье не выше +11 градусов.
В ближайшие сутки в Риге сохранится сухая погода, небольшая или переменная облачность. Ветер слабый с востока, во второй половине дня с севера. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, днем повысится до +16 градусов, на севере города будет прохладнее.
Галерея: Весна в Риге
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