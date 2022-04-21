Чт, 21.04.2022
В Риге встречают меня как родную. Красота! Ксения Собчак
Ксения Собчак

Май все ближе: в пятницу станет еще теплее

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 22 апреля, ветер в Латвии стихнет, а погода останется теплой, прогнозируют синоптики.

Ночью переменная, днем небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый с востока, на побережье - морской бриз.

Температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов, местами на побережье не выше +11 градусов.

В ближайшие сутки в Риге сохранится сухая погода, небольшая или переменная облачность. Ветер слабый с востока, во второй половине дня с севера. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, днем повысится до +16 градусов, на севере города будет прохладнее.

Галерея: Весна в Риге

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