Май все ближе: в пятницу станет еще теплее

Ночью переменная, днем небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый с востока, на побережье - морской бриз.

Температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов, местами на побережье не выше +11 градусов.

В ближайшие сутки в Риге сохранится сухая погода, небольшая или переменная облачность. Ветер слабый с востока, во второй половине дня с севера. Температура воздуха ночью понизится до +8 градусов, днем повысится до +16 градусов, на севере города будет прохладнее.

Галерея: Весна в Риге