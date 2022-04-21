Украина сегодня: Россия не будет штурмовать "Азовсталь", но закрывает консульства Латвии

Продолжаются события вокруг "Азовстали". Полк "Азов" заявил, что готов выйти из Мариуполя, но не согласен сдать оружие. Шойгу доложил Путину о "взятии Мариуполя под контроль". Тот приказал не штурмовать "Азовсталь".

"Я не испытываю никаких негативных эмоций к русскоговорящим жителям Латвии. У нас на фронте половина - русскоговорящие. Они погибают за Украину, за европейские ценности", - заявил посол Украины в Латвии Александр Мищенко. В эксклюзивном интервью TVNET он рассказал об украинских беженцах, поддержке латвийского правительства, разнице между украинским и российским народами, а также о войне, Путине и условиях падения российского режима.

Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Сотрудники консульств объявляются персонами нон грата.

Россия реорганизовала руководство "военной операцией" в Украине, и сейчас за нее отвечает генерал армии Александр Дворников. Об этом военном чиновнике известно довольно мало, однако на его плечи возложено столь важное задание. TVNET рассказывает, кто он, чем известен, почему был назначен на новую должность и может ли он повысить шансы России на победу в войне.

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которые обеспечивают правовую основу для лишения гражданства Латвии тех поддерживающих военные преступления лиц, которые в случае лишения гражданства не станут лицами без гражданства.

Незадолго до Пасхи Сергей Медведев, российский историк и политолог написал об опросе, который якобы показал, что 75% русскоязычных жителей Латвии поддерживают войну России в Украине. На его пост отреагировало несколько тысяч человек. Однако данные опросов, проведенных на данный момент и находящихся в открытом доступе, написанное Медведевым не подтверждают.

Резня под Бучей доказала, что русско-украинская война - это не просто война, это геноцид украинской нации. Погибали не только люди, это не единичные случаи - убивали целые семьи. Журналист TVNET GRUPA и ReTV Виктория Дудченко поговорила с Еленой. Ее семья, три человека, - в муках, пытках, была убита.

Глава США Джо Байден объявил о дополнительных 800 млн долларов военной помощи Украине и признал передачу ей разведданных. В состав нового пакета военной помощи войдут 72 гаубицы (на прошлой неделе США отправили всего 18 таких) и 144 тыс. снарядов к ним, 72 тягача для гаубиц, более 120 беспилотников Phoenix Ghost, полевое оборудование и запчасти. МИД РФ запретил въезд в Россию Марку Цукербергу, Камале Харрис, Джону Кирби, редактору "Медузы" и другим.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.