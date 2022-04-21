Чт, 21.04.2022
В тот момент я была уверена, что умру, и умру не одна. Я решила молиться. Просила у Бога умереть быстро и не видеть смерти моих родных, не видеть, как они мучаются, а я не могу им помочь Мария Вдовиченко, месяц находившаяся в Мариуполе
Мария Вдовиченко, месяц находившаяся в Мариуполе

Видео ⟩ Смертельный пожар в российском военном НИИ. В нем разрабатывали "Искандеры"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

По сообщениям российских информационных агентств, в четверг, 21 апреля, в результате пожара в центральном исследовательском институте Воздушно-космической обороны в Твери на северо-западе России пять человек погибли и десятки получили ранения.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном здании Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил России.

Несколько сотрудников института были вынуждены выпрыгивать наружу через окна верхних этажей, спасаясь от огня, сообщили СМИ очевидцы.

"В результате пожара пострадали 26 человек, пятеро из них погибли", - сообщил представитель МЧС России.

Несколько пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в реанимации, сообщил представитель Тверской областной больницы.

По предварительной информации, причиной пожара стало повреждение электропроводки.

НИИ Воздушно-космических сил был образован в 2014 году. В частности, его специалисты разрабатывали ракетные системы "Искандер".

Видео: Пожар в центральном исследовательском институте Воздушно-космической обороны

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