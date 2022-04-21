Новым руководителем Управления мест заключения станет Дмитрий Калин
На должность начальника Управления мест заключения (УМЗ) будет назначен начальник Олайнской тюрьмы Дмитрий Калин.
На должность начальника Управления мест заключения (УМЗ) будет назначен начальник Олайнской тюрьмы Дмитрий Калин.
Минюст подготовил проект распоряжения Кабинета министров о выдвижении кандидатуры Калина на должность начальника УМЗ. Кандидатура была выбрана в конкурсном порядке.
Конкурс на эту должность был объявлен в ноябре прошлого года. Заявки на конкурс подали пять кандидатов, во втором туре на должность выдвинуты трое кандидатов, а в третьем туре один.
Комиссию по оценке кандидатов возглавлял директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, в ее состав входили начальник бюро министра юстиции Алдис Букшс, госсекретарь Минюста Райвис Кронбергс, заместитель начальника Службы государственной безопасности Андрис Рапиньш, парламентский секретарь Минюста Илона Кронберга, представитель Минюста Санита Армагана и директор департамента управления персоналом Айриса Аузане.
Согласно объявлению о конкурсе, зарплата начальника УМЗ составит 3273 евро до уплаты налогов.
Как сообщалось, в октябре прошлого года с поста главы УМЗ ушла генерал Илона Спуре, решившая уволиться до истечения срока полномочий, который закончился бы в июле 2023 года.
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