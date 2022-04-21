Новым руководителем Управления мест заключения станет Дмитрий Калин

Минюст подготовил проект распоряжения Кабинета министров о выдвижении кандидатуры Калина на должность начальника УМЗ. Кандидатура была выбрана в конкурсном порядке.

Конкурс на эту должность был объявлен в ноябре прошлого года. Заявки на конкурс подали пять кандидатов, во втором туре на должность выдвинуты трое кандидатов, а в третьем туре один.

Комиссию по оценке кандидатов возглавлял директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, в ее состав входили начальник бюро министра юстиции Алдис Букшс, госсекретарь Минюста Райвис Кронбергс, заместитель начальника Службы государственной безопасности Андрис Рапиньш, парламентский секретарь Минюста Илона Кронберга, представитель Минюста Санита Армагана и директор департамента управления персоналом Айриса Аузане.

Согласно объявлению о конкурсе, зарплата начальника УМЗ составит 3273 евро до уплаты налогов.

Как сообщалось, в октябре прошлого года с поста главы УМЗ ушла генерал Илона Спуре, решившая уволиться до истечения срока полномочий, который закончился бы в июле 2023 года.