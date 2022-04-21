Рижский регион ждут новые электропоезда: Еврокомиссия выделает миллионы евро

Также одобрено выделение более 158 млн евро из Фонда сплочения на электрификацию участка железной дороги между Кайшядорисом и Клайпедой в Литве. Более 60 млн евро из Европейского фонда регионального развития будет выделено на улучшение защиты от наводнений в регионах Карловац и Сисак в Хорватии.

Латвия купит 23 электропоезда, которые заменят часть устаревшего латвийского подвижного состава,

а привлекательность железной дороги повысится. Количество поездок, совершаемых в стране на общественном транспорте с использованием экологически чистых видов транспорта, должно увеличиться не менее чем до 2,7 млн в 2023 году.

Аналогичным образом электрификация железнодорожного участка в Литве уменьшит загрязнение окружающей среды. Этот участок является частью 423,9-километровой линии, соединяющей Клайпеду с литовско-белорусской границей. На электрифицированные линии в Литве в настоящее время приходится только 8% железнодорожной сети, а на участке Клайпеда - Кайшядорис используются дизельные поезда, на которые приходится 3% всех выбросов парниковых газов в литовском транспортном секторе.