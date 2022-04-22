Сборная Латвии по хоккею в проверочном матче уступила Франции
Хоккеисты сборной Латвии потерпели поражение в первом проверочном матче против команды Франции.
Хоккеисты сборной Латвии потерпели поражение в первом проверочном матче против команды Франции.
Матч проходил во французском городе Эпиналь и завершился победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Французы вышли вперёд на 5-й минуте первого периода после гола Морена Буве, которому ассистировал Гийом Леклер. Во втором периоде хозяева упрочили своё преимущество - на 37-й минуте Кевин Бозон реализовал численное большинство. Единственный гол в составе сборной Латвии на 46-й минуте забил Оскар Батня.
Видео: Проверочный матч сборных Франции и Латвии
В пятницу, 22 апреля, сборные Франции и Латвии проведут второй проверочный матч, который начнётся в 21:00 по латвийскому времени.
В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии проведёт шесть проверочных матчей. Помимо игр против команды Франции подопечные Витолиньша 30 апреля и 1 мая сыграют на выезде против Швейцарии, а 8 и 9 мая дома против Казахстана.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.
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