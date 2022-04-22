Видео ⟩ Почему пенсионерка регулярно выносит ведра с рвотой? Передача о печальном быте жителей

Жители улицы Слокас в Риге обеспокоены занятием соседки. По ночам в яму недалеко от дома она выливает ведра, в которых есть рвота, которая становится кормом для местных птиц и крыс.

Жители женщину, которая выливают содержимое ведра на траву у дома, видели собственными глазами. В видеоматериалах действия соседки не зафиксированы, есть только фотографии, на которых видны птицы, которые питаются вывалившимся содержимым.

"Там такая рвота. Там есть такая... такая слюна. Также нельзя, засорять всю округу, потому что всем людям становится страшно от крыс, ворон и этих больших птиц", - рассказывает жительница дома.

Почему соседка выносит ведра с рвотой?

Жители рассказали передаче, что соседка заботится о внучке, которая страдает серьезными расстройствами питания. "Вообще, это трагедия. И вот уже пять лет эта девочка мучается", - сказала одна из жительниц.

Содержимое ведер выливает Лариса. Женщине 70 лет.

Лариса рассказала, что содержимое ведер - почти 10 литров в день - результат болезни 20-летней внучки. У девушки расстройства питания.

"Я взяла ребенка из сиротского суда. Ребенка, от которого отказалась мама. Отца нет. Помочь, чтобы поместить человека в психиатрическую больницу, никто не может. Те женщины, которые жалуются, видят только возле своего носа, а я должна жить с этим каждый день и каждую минуту! "- рассказывает женщина.

"Ей все время плохо. У нее анорексия. У нее депрессия. Она очень много ест. И в итоге у нее булимия", – призналась Лариса.

"Проблема в том, что еду готовят в таких больших котлах. Она все съедает. Мне одна бутылка кефира стоит 2,5 евро. В день ей нужны три, четыре таких бутылки. Покупаем и такие протеиновые порошки, но из нее все выходит", - призналась Лариса.

В той же квартире пенсионерка заботится о своем 96-летнем отце, который страдает деменцией. Но передаче она призналась, что эмоционально намного сложнее увидеть, как своя внучка фактически умирает у нее на глазах.

"Она весит 25 килограмм. Может, 27", - о весе девушки говорит Лариса.

Подробнее о произошедшем, а так же комментарии психиатра и Департамента благополучия Рижской думы можно увидеть в сюжете программы 4. studija: