СМИ: Германия внесла правки в список помощи, который прислала Украина

В отправленном Украиной списке имеется просьба поставить тяжелое вооружение, которое поможет в борьбе с российскими захватчиками, например, танки Leopard, бронетранспортеры Puma, Marder, Boxer и Fuch, а также реактивные системы запуска ракет, противокорабельные и противотанковые ракеты Milan и Spike.

Еще в середине марта все запрошенное Украиной вооружение - даже современные танки Leopard 2 - были в списке поставок немецких производителей.

Однако информация, имеющаяся в распоряжении Bild, свидетельствует о том, что Министерство обороны Германии по просьбе канцлера Олафа Шольца сократило список с первоначальных 48 до 24 страниц.

Из списка пропало тяжелое вооружение, которое немецкие производители были готовы поставить Украине. Из 15 единиц вооружения, которые просила Украина осталось только три, причем некоторые - это альтернатива первоначально прошенным, сообщает Bild.

В результате, стоимость сокращенного списка Министерства обороны Германии составляет 307 млн евро, хотя правительство Германии сообщило о выделении одного миллиарда евро для нужд обороны, из которых большую часть планируется выделить на Украину.

Как свидетельствует информация, представленная Bild, в список экспорта оружия Германии, который по соображениям безопасности составлен очень поверхностно, включены транспортные средства, личное оборудование, датчики и разведывательное оборудование, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и оружие пехоты, а также предусмотренное для Украины "полевое оборудование".

Также, как сообщает Bild, Украине планируется доставить современное оборудование, например, высокотехнологичные радары и боевые модули удаленного управления, которыми можно оборудовать украинскую технику, а также модернизированные автомобили, грузовые машины, автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрого перемещения украинских танков.

Но, как утверждает Bild, тяжелого вооружения в списке нет.

После того, как Украина получила информацию об сокращении списка, Украина отправила Берлин еще два ходатайства - 9 апреля просьбу о доставке танков Leopard 2 и самоходных гаубиц и 16 апреля просьбу о доставке зенитных комплексов IRIS-T, которые, как отмечает Bild, правительство Германии проигнорировало.

19 апреля канцлер Германии сообщил, что Германия не обеспечит Украине тяжелое вооружение, так как это не делают и другие страны, например, США, Канада, Великобритания и Франция, хотя на самом деле и США, и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставили тяжелое вооружение Украине.

Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь сообщил, что передача тяжелого вооружения Украине может ослабить немецкую армию.

В свою очередь министр обороны Германии Кристина Ламбрехте сообщила, что на складах государственной армии закончилось оружие, которое можно было бы отправить в Украину, однако государственная промышленность продолжит снабжение защитников Украины.