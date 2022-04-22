Видео ⟩ Легенда бокса Майк Тайсон избил пассажира в самолёте

Известно, что инцидент произошёл перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду и попал на камеру.

Очевидцы рассказали, что мужчина, сидевший позади Тайсона, вел себя крайне назойливо и легендарный боксер сделал ему предупреждение. Судя по всему, пассажир не послушал Тайсона. Тогда боксёр нанес ему несколько ударов по лицу. После этого спортсмен сразу покинул самолёт.

СМИ сообщают, что пассажир обратился в полицию. Ему была оказана медицинская помощь. На кадрах у мужчины видна кровь. Приближенные к Майку Тайсону подчеркивают, что неспокойный пассажир был очень пьян и провоцировал боксёра.

"К сожалению, на рейсе с Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в него бутылку с водой, пока Тайсон сидел на своем месте", - цитирует представителя Тайсона TMZ.

Напомним, за свою карьеру Майк Тайсон одежал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.