Арестович: угроза падения Мариуполя уменьшилась

"Утром Путин и Шойгу публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, во-вторых, что Россия не будет штурмовать "Азовсталь". Потому что не хотят повлечь за собой «беды и потери среди российского войска», которому иначе пришлось бы вести сложные бои на руинах "Азовстали". Путин «проявил заботу о российских солдатах». Это значит, что они не могут физически взять "Азовсталь". Они это поняли. Они понесли огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод", – сказал во время брифинга Арестович.