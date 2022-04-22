Видео ⟩ Как сейчас выглядит и живет самая старая собака в мире?
Тоби Кит - чихуахуа, живущий в Южной Флориде, которому 21 год. Животное в марте этого года было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака в мире.
Тоби Кит - чихуахуа, живущий в Южной Флориде, которому 21 год. Животное в марте этого года было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака в мире.
Хозяйка собаки - Жизель Шорс - взяла ее из приюта, когда она была еще щенком. Шорс работала волонтером в приюте для домашних животных, когда узнала, что пожилая пара, у которой есть щенок чихуахуа, не может о нем заботиться.
Обычно жизнь чихуахуа недолгая - в среднем от 12 до 18 лет, но Тоби Кит превзошел своих собратьев.
Первая надежда на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, у Жизель появилась еще тогда, когда Киту исполнилось 20 лет.
Свой день рождения пес отпраздновал купанием, процедурой по уходу за когтями и особой поездкой на машине.
Правда, у пса есть небольшие проблемы с сердцем, но он живет обычной жизнью - встает в половине седьмого утра, идет гулять и завтракать, а также получает много любви.
Больше всего Тоби Кит любит рисовую кашу и овощи, и такое меню хозяйка пса выбрала осознанно, чтобы избегать вредных продуктов.
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