Видео ⟩ Как сейчас выглядит и живет самая старая собака в мире?

Хозяйка собаки - Жизель Шорс - взяла ее из приюта, когда она была еще щенком. Шорс работала волонтером в приюте для домашних животных, когда узнала, что пожилая пара, у которой есть щенок чихуахуа, не может о нем заботиться.

Первая кличка щенка была Peanut Butter (Арахисовое Масло), но вскоре она сменилась на Тоби Кит.

Обычно жизнь чихуахуа недолгая - в среднем от 12 до 18 лет, но Тоби Кит превзошел своих собратьев.

Первая надежда на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, у Жизель появилась еще тогда, когда Киту исполнилось 20 лет.

Свой день рождения пес отпраздновал купанием, процедурой по уходу за когтями и особой поездкой на машине.

Правда, у пса есть небольшие проблемы с сердцем, но он живет обычной жизнью - встает в половине седьмого утра, идет гулять и завтракать, а также получает много любви.

Больше всего Тоби Кит любит рисовую кашу и овощи, и такое меню хозяйка пса выбрала осознанно, чтобы избегать вредных продуктов.