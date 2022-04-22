СМИ: Путин после неудач в Украине начал репрессии в ближнем кругу

Долгое время пропадал министр обороны Сергей Шойгу.

Многие СМИ сообщали, что у министра были "проблемы со здоровьем". Слухи усилились после того, как дочь Шойгу обвинила Путина в маргинализации отца.

Тогда министр снова вернулся в публичное поле.

Bild напоминает, что первые вроде как новые видео с участием министра многие считают подделками.

Другой приближенный Путина, руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, находится в московской тюрьме Лефортово.

По подозрению в растрате государственных средств в начале апреля он был отправлен под домашний арест.

Чистка в ФСБ устроена, потому что Путин подозревал, что из его секретной службы кто-то передает информацию о планах вторжения в Украину западным разведкам, сообщает Bild.

По информации CМИ, в середине марта под арест попал также один из высших военных руководителей - заместитель начальника Национальной гвардии Российской Федерации Роман Гаврилов.

Официально арест не подтвержден, российские государственные СМИ сообщают, что Гаврилов уволен.

Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев уверен, что генерал арестован либо из-за утечки информации, которая привела к смерти людей, либо из-за растраты средств.

По информации Грозева, теперь Путин взял на себя обязанности главнокомандующего и напрямую дает приказы в войне с Украиной.

"Через неделю посмотрим. Чем больше он участвует лично, тем хуже для стратегии", - считает Грозев.