"Личный повар и в школу с водителем": Ксения Собчак о воспитании сына

Ксения Собчак объяснила, что дети из состоятельных семей очень отличаются от других: "Это большая проблема. Создание тепличных условий для ребенка очень ему вредит. Я не знаю пока, как с этим бороться. У Платона есть повар, и он считает, что ездить на машине в школу с водителем - это нормально. А я бы хотела, чтобы он, когда вырастет, ездил и на метро тоже".

Телеведущая подчеркнула, что старается не баловать сына. Например, не покупает ему брендовую одежду. Платон ходит на плавание, дзюдо изучает китайский. Гаджетов у мальчика, пока нет, и соцсети Ксения ему заводить не собирается. Главный источник информации ребенка - это книги и окружение.

"Я плохо отношусь к детям-блогерам. В детстве человек не может сделать осознанный выбор. А когда в таком раннем возрасте ребенку ставят такую "прививку" публичности, это не очень хорошо. Это можно делать лет в 12-13 хотя бы".

Собчак призналась, что нечасто берет Платона с собой на мероприятия, но у них есть собственные ритуалы, любимые игры. Они вместе ходят в музеи, парки, на аттракционы.

Ранее Ксения Собчак поделилась на своей странице в соцсетях впечатлениями о пребывании в Риге.