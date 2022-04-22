Фото ⟩ Выпущена кукла Барби в образе королевы Елизаветы II
Компания Mattel выпустила куклу Барби - в честь 96-летия британской королевы Елизаветы II, а также 70-летия пребывания королевы на троне.
Компания Mattel выпустила куклу Барби - в честь 96-летия британской королевы Елизаветы II, а также 70-летия пребывания королевы на троне.
Данная Барби представлена в одном из самых узнаваемых образов королевы: на ней длинное платье с узорами цвета слоновой кости, голубая лента в орденах, а также диадема, выполненная по мотивам тиары с бахромой королевы Марии, которую Елизавета II надевала на свадьбу с принцем Филиппом.
Кукла поступила в продажу вчера, 21 апреля, в день рождения королевы. Она стоит 75 долларов [около 69 евро].
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