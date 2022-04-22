Фото ⟩ Выпущена кукла Барби в образе королевы Елизаветы II

Данная Барби представлена в одном из самых узнаваемых образов королевы: на ней длинное платье с узорами цвета слоновой кости, голубая лента в орденах, а также диадема, выполненная по мотивам тиары с бахромой королевы Марии, которую Елизавета II надевала на свадьбу с принцем Филиппом.