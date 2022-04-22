Помогает ли футболистам бритьё ног играть лучше?

Медицина и безопасность

Нередко брить ноги футболистам советуют клубные медики. Так, в случае травмы врачам легче накладывать пластырь или гипс. Кроме того, сдирать клейкую ленту с кожи вместе с волосяным покровом - не очень приятно. Обычно при растяжении мышц и сухожилий используется кинезиотейп - специальная, более липкая лента. А значит - снимать её вместе с волосяным покровом болезненней, чем обычную.

Отсутствие волос также является и гарантией безопасности при обработке ран. Ведь если какой-то волосок останется в ране, это может перерасти в воспаление или ещё чего хуже.

Ещё одна важная причина - физиотерапевтический массаж, который нужен футболистам чуть ли не каждый день. Специалистам удобнее наносить на кожу кремы и масла, если на ней нет растительности, пишет портал.

Условия контрактов и простое удобство

Внешний вид звёзд футбола очень важен для рекламодателей. Например, английские СМИ утверждают, что у многих футболистов АПЛ в контракте со спонсорами есть пункт о бритье ног.

А если говорить про удобство, то щитки и гетры меньше раздражают голую кожу. Да и втирать мази, убирать пот и грязь также легче, когда нет волосяного покрова.

Портал отмечает интересный факт: в странах Восточной Европы, включая Россию, футболисты всё равно предпочитают обходиться без бритья ног.

Преимущество на поле

Например, в велоспорте бритые ноги - обязательное требование. Согласно исследованию 2014 года от Specialized Bicycle Components, когда в специальной аэродинамической трубе испытали 5 велосипедистов с небритыми и гладкими ногами, оказалось, что те, кто бреет ноги, на дистанции экономили время.

Трудно говорить, насколько эти исследования можно отнести и к футболу, но портал отмечает, что здравый смысл в этом тезисе есть.