Выявлено 765 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Скончавшиеся входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 210 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 555 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 470,8 случая.

Всего вчера было сделано 5194 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 816 298 жителей Латвии.