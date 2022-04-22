Пт, 22.04.2022
Если бы весь мир поступил как Латвия, война была бы уже завершена Александр Мищенко, посол Украины в Латвии
Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Выявлено 765 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 765 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончавшиеся входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 210 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 555 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 470,8 случая.

Всего вчера было сделано 5194 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 816 298 жителей Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back