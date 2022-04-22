Ожидаются пробки: водителей предупреждают о медленном движении возле Риги

В пятницу после обеда, которое для многих является привычным временем для длинных переездов, особенно терпеливыми должны быть те, кто поедет по Елгавскому шоссе (А8), где от Риги до Яунолайне проводятся ремонтные работы и движение организовано по одной проезжей части. Широкие ограничения движения возле Риги установлены также на Вентспилсском шоссе (А10) и Эргльской дороге (Р4), поэтому водителей, едущих по этим направлениям, приглашают использовать альтернативные маршруты.

И в других регионах на дорогах уже идут строительные работы. Почти час будет необходим, чтобы проехать через этап строительных работ в Курземе на автомобильной дороге Бутнари - Салдус - Эзере (P105) от Курсиши до границы Литвы, а также в Видземе на автомобильной дороге Смилтене - Гулбене (P27) на участке от Таури до Гулбене.

В субботу, 23 апреля, в окрестностях Цесиса и Валмиеры пройдут велосоревнования, во время которых планируется ограничить движение на отдельных местных и региональных, а также муниципальных автомобильных дорогах. В месте соревнований движение будет регулироваться Государственной полицией.

При планировании поездок автоводители могут посмотреть на карту ремонтных работ, доступную на интернет-сайте LVC, на которой отмечены все актуальные ограничения движения на государственных автомобильных дорогах. Такую информацию можно получить, также позвонив на круглосуточный бесплатный бесплатный бесплатный телефон LVC 8000 5555.