Видео и фото ⟩ В Литве загорелась Гора крестов

Пожарные получили вызов 21 апреля, в 14:57. Им сообщили о пожаре в Шяуляйском районе. Горела часть Горы крестов, а также сосны и старник.

В 15:54 пожар был ликвидирован, пожар успел охватить площадь около 200 кв. м. Горы крестов.

Точно последние дни настают. Гора Крестов сгорела pic.twitter.com/gR2ar0a97j — Anton Pustovalov (@djxtrees) April 21, 2022

В Литве сгорела Гора крестов. pic.twitter.com/SZwyk4xYsd — Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) April 22, 2022

Гора крестов - это известное место в Шауляйском районе Литвы, туда, в том числе, совершаются паломничества. Оно существует уже больше века, по последним подсчетам там находилось более 10 тысяч различных крестов.