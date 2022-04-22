Пт, 22.04.2022
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Видео и фото ⟩ В Литве загорелась Гора крестов

Пожар на Горе крестов в Литве. Фото очевидцев ФОТО: Twitter/djxtrees

В Литве загорелась Гора крестов. Об этом сообщил литовский Delfi.

Пожарные получили вызов 21 апреля, в 14:57. Им сообщили о пожаре в Шяуляйском районе. Горела часть Горы крестов, а также сосны и старник.

В 15:54 пожар был ликвидирован, пожар успел охватить площадь около 200 кв. м. Горы крестов.

Гора крестов - это известное место в Шауляйском районе Литвы, туда, в том числе, совершаются паломничества. Оно существует уже больше века, по последним подсчетам там находилось более 10 тысяч различных крестов.

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