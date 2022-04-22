Видео и фото ⟩ В Литве загорелась Гора крестов
В Литве загорелась Гора крестов. Об этом сообщил литовский Delfi.
В Литве загорелась Гора крестов. Об этом сообщил литовский Delfi.
Пожарные получили вызов 21 апреля, в 14:57. Им сообщили о пожаре в Шяуляйском районе. Горела часть Горы крестов, а также сосны и старник.
В 15:54 пожар был ликвидирован, пожар успел охватить площадь около 200 кв. м. Горы крестов.
Точно последние дни настают. Гора Крестов сгорела pic.twitter.com/gR2ar0a97j— Anton Pustovalov (@djxtrees) April 21, 2022
В Литве сгорела Гора крестов. pic.twitter.com/SZwyk4xYsd— Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) April 22, 2022
Гора крестов - это известное место в Шауляйском районе Литвы, туда, в том числе, совершаются паломничества. Оно существует уже больше века, по последним подсчетам там находилось более 10 тысяч различных крестов.
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