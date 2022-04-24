Как русская агрессия достает украинцев и в Латвии

Но куда острее квартирного вопроса стоит вопрос с работой. Около дома, где я живу, на улице есть небольшой ларек-кофейня, и в один из дней на нем появился украинский флаг – вкусный кофе латышам тут начала делать девушка из Харькова. Сейчас у нее много постоянных клиентов, к ней приходят не только за американо, но и просто поболтать, но так было не всегда…

Первый рабочий день украинки выглядел совсем иначе. Заметив на кофейне украинский флаг и услышав подозрительный "нерусский" акцент, некоторые люди не скрывали свое недовольство новым продавцом. Бариста рассказывала, что, узнав, что она украинка, ей прямым текстом говорили: "Ты – замухрышка, приехала с непомытой головой, стояла на панели в Украине, а теперь приехала сюда продавать кофе". Девушке, конечно, крайне неприятно вспоминать и кому-либо рассказывать эту историю, ведь она до сих пор не понимает, почему такая реакция. Да, у нее не было с собой красивых вещей и укладки, сама она в Харькове тоже работала бариста и никакого отношения к проституции в жизни не имела, но, видимо, каждый видит то, что он хочет видеть.

И, конечно, как же еще можно обидеть украинскую девушку, если не назвать ее проституткой.

На своем опыте подобное я тоже пережила: когда с моими подругами-журналистками мы только устроились работать на ReTv и в TVNET и о нас вышла статья "Украинки начали работать в латвийском СМИ", то среди 177 комментариев находились и высказывания, скажем, далеко не самые приятные. Некоторые писали, что мы приехали нести украинскую пропаганду, что мы не заслуживаем того, чтобы работать в СМИ, что наше место – максимум мести улицы и мыть посуду.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

Но и в этой истории среди множества комментариев было всего несколько негативных, остальные же послания – это слова поддержки и радости за нас, за что огромная благодарность латышам и мое презрение – русским.

Также есть "напряженность" в отношении автоводителей и машин. Буквально на днях мои все те же украинские знакомые забрали с границы свою машину, которая, конечно же, на украинских номерах. Не успели люди подняться в дом и занести пакеты, как их машина, которая была припаркована во дворе (не посреди дороги, а по всем правилам), была оплевана, а из окна дома доброжелательные соседи прямым текстом крыли русским матом украинского водителя.

На один и тот же вопрос – кто же несет эту агрессию? – я и другие обиженные украинцы находим только один ответ: это не латыши, это русские. Что мы чувствуем в этот момент, когда нас, мягко говоря, "отправляют домой" – конечно же, боль и обиду.

Мы бы с радостью вернулись к себе домой и не претендовали ни на жилье, ни на работу, ни на парко-место в чужой стране, но страх за свою жизнь и жизнь детей сильнее, чем любой хейт.

И в этой истории нам, украинцам, больнее и обиднее всего за добродушных латышей, что, к сожалению, в их обществе, в их стране, как ядовитая дрянь на цветущем дереве, расползается пророссийская пропаганда, которая сегодня кусает украинцев, а уже завтра этот яд может нападать и на истинных латышей, которые просто захотят быть самобытными и независимыми.

Я хочу еще раз сказать, что все эти истории – подтверждение того, что вся агрессия исходит от русских, которые ангажированы пропагандой. И несмотря на эту долю грязи и хейта, доброты и сопереживания в Латвии куда больше, чем прорашенского "поливала".

Но нам всем, и украинцам, и латышам, нужно быть начеку и понимать, что это нужно пресекать, иначе войны не избежать никому. Ну а своим украинцам, которые страдают от агрессии, я хочу сказать, что не нужно молчать, мы уже в Украине "домолчались" и тем самым впустили в дом войну, молчание – хуже согласия, молчание порождает покорность, молчание – удел рабов и подкоренных, а мы с вами не такие!