Латвия попала в десятку стран Европы с самой низкой Covid-заболеваемостью

Оценки ЕЦПКЗ за период с 4 по 17 апреля показывают, что кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составила 557,8 и Латвия опустилась с 18-го на 20-е место среди 30 стран ЕС и ЕЭЗ.

В ЕС/ЕЭЗ средняя 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет 1214,4 случая на 100 000 населения.

В Литве на прошлой неделе уровень заболеваемости составил 766,6 случая на 100 000 населения, и она поднялась с 19-го на 14-е место, а в Эстонии заболеваемость составляет 641,2 случая на 100 000 населения (поднялась с 20-го на 17-е место).

Хотя заболеваемость Covid-19 снизилась в обеих соседних с Латвией странах, в других странах она снижалась еще быстрее, поэтому Литва и Эстония попали на более высокие места.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был на Кипре – 2778,5 случая на 100 000 населения. За ним следуют Франция с 2642,8 и Германия с 1989,1 случаев на 100 000 населения.

Уровень смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии составил 56,1 случая на миллион населения, и по этому показателю Латвия опустилась со второго на третье место.

Более высокий уровень смертности в Греции и на Мальте — 80,4 и 66,1 случая на миллион населения.

Средняя смертность при диагностированном Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составила 21,5 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составлял 38,4 случая на миллион населения, и в настоящее время она находится на 6-м месте. Литва с показателем 11,1 на миллион жителей занимает 23-е место.