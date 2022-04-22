Пт, 22.04.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Санкции против России нужно усилить, единогласно заявили премьеры стран Балтии

Премьер-министры стран Балтии Кая Каллас (Эстония), Ингрида Шимоните (Литва) и Кришьянис Кариньш (Латвия). ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министры стран Балтии - Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните - согласны, что санкции России должны быть усилены, об этом они заявили после взаимной встречи в Риге в пятницу.

Кариньш на пресс-конференции после совещания премьер-министров стран Балтии отметил, что у России в связи с осуществляемыми государством военными действиями в Украине необходимо уменьшить средства, в том числе на уровне Европейского Союза применив санкции ко всем банкам России и всем энергетическим ресурсам, в том числе природному газу и нефти.

Шимоните также подчеркнула, что важно продолжать давить на Кремль, усиливая санкции.

Также политики обсудили способы, как страны Балтии могли бы отказаться от природного газа России. Каллас отметила содействие стран Балтии, говоря, в том числе, и о будущих проектах.

При этом премьеры стран Балтии подчеркнули необходимость различными способами продолжать поддерживать Украину, а также и то, что Украине нужно помочь на пути в Евросоюз.

Политики отметили необходимость сотрудничества перед саммитом НАТО с Мадриде,  подчеркнув, что и ситуация в странах Балтии сильно изменилось после нападения России на Украину.

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