Санкции против России нужно усилить, единогласно заявили премьеры стран Балтии

Кариньш на пресс-конференции после совещания премьер-министров стран Балтии отметил, что у России в связи с осуществляемыми государством военными действиями в Украине необходимо уменьшить средства, в том числе на уровне Европейского Союза применив санкции ко всем банкам России и всем энергетическим ресурсам, в том числе природному газу и нефти.

Шимоните также подчеркнула, что важно продолжать давить на Кремль, усиливая санкции.

Также политики обсудили способы, как страны Балтии могли бы отказаться от природного газа России. Каллас отметила содействие стран Балтии, говоря, в том числе, и о будущих проектах.

При этом премьеры стран Балтии подчеркнули необходимость различными способами продолжать поддерживать Украину, а также и то, что Украине нужно помочь на пути в Евросоюз.

Политики отметили необходимость сотрудничества перед саммитом НАТО с Мадриде, подчеркнув, что и ситуация в странах Балтии сильно изменилось после нападения России на Украину.