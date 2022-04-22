Российский генерал: Цель войны - контроль над Донбассом и Южной Украиной

Ранее власти России утверждали, что цель этой войны - полный контроль над Донецкой и Луганской областями, тогда как понятие "Южная Украина" в целях войны ранее не звучало, пишет ВВС.
Миннекаев в пятницу выступил с речью на собрании Союза оборонных промышленных предприятий в Свердловской области.
"Контроль над югом Украины - это еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Приднестровье - молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами.
"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну. Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое. Они никогда не любили Россию", - сказал генерал.
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