Пт, 22.04.2022
У нас на фронте половина - русскоговорящие. Они погибают за Украину. Александр Мищенко, посол Украины в Латвии
Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Российский генерал: Цель войны - контроль над Донбассом и Южной Украиной

ФОТО: EPA/Scanpix

Цель войны России в Украине - "установить полный контроль над Донбассом и югом Украины", а также "обеспечить коридор в Крым", цитируют российские новостные агентства исполнителя обязанностей командира Центрального военного округа Вооруженных сил РФ генерала Рустама Миннекаева.

Ранее власти России утверждали, что цель этой войны - полный контроль над Донецкой и Луганской областями, тогда как понятие "Южная Украина" в целях войны ранее не звучало, пишет ВВС.

Миннекаев в пятницу выступил с речью на собрании Союза оборонных промышленных предприятий в Свердловской области.

Он среди прочего заявил:

"Контроль над югом Украины - это еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Приднестровье - молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами.

Галерея: Война в Украине

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну. Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое. Они никогда не любили Россию", - сказал генерал.

Галерея: Война в Украине

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