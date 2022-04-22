Пт, 22.04.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

Видео ⟩ "Не обеляй себя, ты тоже виноват": Noize MC спел о коллективной вине за войну

Noize MC ФОТО: Jevgeny Luhnev

Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) представил новую песню "Аусвайс" на благотворительном концерте "Голоса мира" (Voices of Peace) в Варшаве 21 апреля, написанную под впечатлением от войны в Украине.

"Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились: кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то считает, что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью. Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо - просто не могу держать это в себе. Поймите одну простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово "ты", - цитирует артиста "Медуза". 

"Не обеляй себя - ты тоже виноват:

В твоем аусвайсе - мультивиза в вечный ад.

И мы поныряем тут с тобой в одном котле,

Бурля пузырями, побеседуем о зле -

Ты тоже в их числе…"

Видео: Noize MC - "Аусвайс"

В начале апреля Noize MC и Монеточка организовали серию благотворительных концертов "Голоса мира" в поддержку украинских беженцев. Ранее музыканты уже выступили в Риге и Вильнюсе.

Галерея: Концерт Noize MC в Риге

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