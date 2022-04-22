Видео ⟩ "Не обеляй себя, ты тоже виноват": Noize MC спел о коллективной вине за войну

"Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились: кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то считает, что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью. Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо - просто не могу держать это в себе. Поймите одну простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово "ты", - цитирует артиста "Медуза".