Пт, 22.04.2022
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На территории военного полигона в Адажи произошел пожар

Автомобили Пожарно-спасательной службы ФОТО: LETA

Во второй половине дня в пятницу на территории военного полигона в Адажи произошел небольшой пожар, сообщает агентство LETA.

На месте происшествия горела суха трава на территории стрельбища и различных местах на полигоне. Предварительная площадь возгорания составила полгектара.

К тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная служба леса.

НВС также выясняет обстоятельства возникновения пожара.

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