На территории военного полигона в Адажи произошел пожар
Во второй половине дня в пятницу на территории военного полигона в Адажи произошел небольшой пожар, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня в пятницу на территории военного полигона в Адажи произошел небольшой пожар, сообщает агентство LETA.
На месте происшествия горела суха трава на территории стрельбища и различных местах на полигоне. Предварительная площадь возгорания составила полгектара.
К тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная служба леса.
НВС также выясняет обстоятельства возникновения пожара.
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