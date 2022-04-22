На территории военного полигона в Адажи произошел пожар

На месте происшествия горела суха трава на территории стрельбища и различных местах на полигоне. Предварительная площадь возгорания составила полгектара.

К тушению пожара были привлечены Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная служба леса.

НВС также выясняет обстоятельства возникновения пожара.