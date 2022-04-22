Михаил Ходорковский: "Путинский режим не переживет поражения в Украине"

У этого есть объективные, конечно, предпосылки. У этого есть предпосылки, что значительная часть российского населения восприняла себя проигравшими. Вот это ощущение того, что они проиграли, хотя на самом деле они только стояли на пороге своей победы, реальной победы, в благополучии в своей жизни. Вот это была наша самая большая ошибка реформаторов, что мы не сумели показать людям в 2000 году: вы почти победили.
"Мне стыдно"
Би-би-си: Стыдно ли вам сегодня за свою страну? Потому что вы живете вне ее, вы живете в совершенно другом мире, и мне просто интересно, действительно ли вы больше не чувствуете себя русским? Или вам просто стыдно за свою страну?
Михаил Ходорковский: Это абсолютно ужасное ощущение, когда твоя собственная родина начинает войну с родиной твоих предков. Вам, я не знаю, способны ли вы это почувствовать, но для таких людей, как я, вся семья которых в свое время вышла с Украины, а я сам и мои родители родились в России… И вот сейчас одна часть моей родины воюет с другой частью моей родины.
Для меня лично - украинцы на это обижаются - но для меня лично, персонально, это - гражданская война, внутри меня - это гражданская война. Внутри которой я теряю друзей, я теряю тех людей, с которыми у меня были очень хорошие отношения, потому что мы просто расходимся по разные стороны баррикад. Стыдно ли мне? Да, мне стыдно. Да, мне стыдно, потому что я не могу каждому украинцу объяснить, что это не я.
Би-би-си: Не так давно вы сказали, что абсолютно уверены, я цитирую вас, что режиму Путина очень скоро придет конец. Почему вы так говорите?
Михаил Ходорковский: Российская история показывает, что проигранная война - а Путин с высокой степенью вероятности эту войну всё-таки проиграет - приводит в течение двух лет к большим проблемам для режима. Я думаю, что путинский режим с этими проблемами не просто столкнется, он их с высокой степенью вероятности не переживет. Два-пять - вот то, что теперь, после этой драматической ошибки, которую совершил Путин в позиции диктатора, я с высокой степенью вероятности отвожу режиму.
Би-би-си: А дальше что? Что потом? Вы знаете, какие альтернативы есть у российского народа в плане руководства? Борис Немцов, один из ведущих оппозиционных политиков, мертв. Алексей Навальный - возможно, самая крупная оппозиционная фигура сегодня, заперт в тюрьме. Такие люди, как вы, Гарри Каспаров, все в изгнании, их больше нет даже в России. Какое руководство получит Россия? Будет ли это просто один из соратников Путина? Если так, то почему все должно измениться?
Михаил Ходорковский: Я хочу сказать, что это грандиозная ошибка значительной части россиян Запада искать человека, который будет таким же, как Путин, но лучше. Таким же, как Путин, но демократическим, который построит единую, но демократическую Россию. Никогда этого не будет. Если вы будете искать хорошего царя для России, вы все время будете сталкиваться с имперскими подобными выплесками, имперско- фашистскими.
На самом деле, то, что мы должны сделать, то, что я стремлюсь сделать - это сменить не Путина, а сменить режим. Нам нужна парламентская республика, нам нужен реальный федерализм, нам нужно реальное местное самоуправление, и сейчас, что меня радует, жители больших городов постепенно это начинают осознавать. Нам не удастся построить единую демократическую Россию, Россия будет многоукладной в политическом смысле.
Би-би-си: Собираетесь ли вы вернуться и стать частью этого постпутинского, совсем другого российского будущего?
Михаил Ходорковский: Во всяком случае, пока у меня на это будут силы - да. Да, если не придут другие люди.