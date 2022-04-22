Михаил Ходорковский: "Путинский режим не переживет поражения в Украине"

Михаил Ходорковский: Сегодня Путин считает, что он побеждает, и что он способен справиться с теми очевидными проблемами, которые выявились в его вооруженных силах и вообще в его изначальной концепции захвата Украины. Готов ли он на самом деле идти до конца - я не уверен. Я считаю, что если он сейчас потерпит поражение в битве за Донбасс, то ему придется отступить.

ФОТО: BBC

Би-би-си: Правда? На Западе существует школа мысли, согласно которой Путин не может позволить себе поражение в Украине. И если ему грозит поражение, он применит все имеющееся в его распоряжении оружие, включая оружие массового поражения, в том числе, как говорят некоторые, ядерное оружие. Как вы думаете, этот страх неуместен?

Михаил Ходорковский: Я считаю, что у Путина не так много сил, как многим кажется, это сейчас выявили те полтора месяца, которые прошли с начала войны. А может ли он применить ядерное оружие в Украине? Ну, наверное, может, если западные лидеры будут его уговаривать, что, Владимир Владимирович, что бы ты ни сделал в Украине, мы не будем тебе всерьез противостоять. Но если они, как, например, господин Байден, его уговаривать не будут, а скажут, как он сказал, что ответ будет адекватным, то я не верю, что господин Путин решится отдать своим генералам команду на применение ядерного оружия.

"Путин уже воюет с НАТО"

Би-би-си: Вы посетили Вашингтон всего несколько дней назад, говорили с американскими чиновниками, ознакомились с их последним пакетом помощи для Украины, включающим новое вооружение на 800 млн долларов, возможно, более тяжелое вооружение, но там нет ничего похожего на список, который хочет президент Зеленский: тяжелая артиллерия, истребители, все то, что он не получит. Поскольку вы говорили с американцами и европейскими лидерами, считаете ли вы, что они никогда не предоставят это вооружение, или, может быть, предоставят, но будет слишком поздно? Каково ваше послание им?

Михаил Ходорковский: Я им говорю, что они до последнего времени все время опаздывали. Они все время делали тот шаг, который нужно было сделать на месяц раньше. Но сейчас ситуация начала потихонечку меняться. То есть мое ощущение, что то вооружение, которое сейчас предоставляется Украине, - это ровно то вооружение, которым именно сейчас Украина способна воспользоваться. Более того, Запад начал опережающим образом учить украинских военных использованию того нового вооружения, которое, может быть, сейчас не поступает, но будет поступать позже. Это тоже очень правильный и очень важный сигнал всем участникам этой схватки.