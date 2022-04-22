Украина сегодня: Цель войны России, очень странный Путин и Соловьев о войне с НАТО

Цель войны России в Украине - "установить полный контроль над Донбассом и югом Украины", а также "обеспечить коридор в Крым", цитируют российские новостные агентства исполнителя обязанностей командира Центрального военного округа Вооруженных сил РФ генерала Рустама Миннекаева.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский дал интервью ведущему программы Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру, в котором высказал мнение, что российский президент Владимир Путин будет вынужден отступить из Украины в случае поражения в Донбассе.

Пользователи социальных сетей активно делятся видео, в котором некий российский блогер рассказывает, что ракетный удар по Краматорску якобы был совершен украинскими военными. Он это аргументирует тем, что Россия якобы не использует ракеты "Точка-У", которыми было совершено нападение. Это неправда.

Несколько ближайших союзников президента России Владимира Путина с начала войны исчезли, порой и при таинственных обстоятельствах, и в ходе этого процесса потеряли свободу или даже жизнь, сообщает немецкая газета Bild.

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу провели рабочую встречу, на которой обсуждали ситуацию в Мариуполе (то самое совещание, когда Путин отказался от штурма "Азовстали"). Пользователи Сети и СМИ обратили внимание на то, что все 12 минут совещания Путин сидел в странной позе и держался рукой за стол, не отпуская его.

Изнасилования, пытки, убийства мирных жителей - то, что каждый день происходит во время войны в Украине. Рассказываем, почему военные совершают преступления и как это объясняют психологи.

Известный российский ведущий Владимир Соловьев отметил, что вторжение России в Украину приближается к "новому этапу", в котором Москва придет к войне с НАТО, а вместе с этим и со всем миром.

Угроза падения Мариуполя уменьшилась, так как Россия не имеет достаточных сил завершить операцию, считает советник президента Украины Алексей Арестович после анализа разговора министра обороны России Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

Министерство обороны Германии из представленного Украиной списка вычеркнуло все тяжелое вооружение, хотя немецкие производители в короткий и средний срок готовы его доставить.

"Я думаю, что каждый человек помнит его в мельчайших подробностях", - говорит про день, когда началась война, известная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Она не понимает, как можно не верить в происходящее и утверждать, что все фейк, а Украина "сама себя бомбит".

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе. Речь идет о металлургическом заводе "Азовсталь", где остается группировка украинских войск и много мирных жителей. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал штурм нецелесообразным. Почему - попыталась понять Русская служба Би-би-си.

Семья, живущая в украинском Мариуполе, как и сотни тысяч других жителей города, после нападения российских войск оказалась в капкане войны под постоянными бомбежками, без элементарных условий для нормальной жизни. 22 марта семья Хрипунов решила, что шансов выжить осталось совсем мало и нужно попытаться выбраться из города, пусть с риском для жизни.