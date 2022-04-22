Авария на улице Бривибас: машина вылетела на тротуар и придавила к столбу женщину

В месте, где перекрещиваются улицы Дзирнаву и Бривибас, столкнулись две машины. Внедорожник Volvo врезался в бок Volkswagen и толкнул его в направлении тротуара, в результате машина поехала в сторону людей, стоявших на краю тротуара. Лишь чудом несколько пешеходов сумели избежать тяжелых последствий, однако испугом отделались не все.

Артем стал свидетелем этой довольно тяжелой аварии и выдержал настоящую моральную проверку, так как был одним из нескольких окружающих, которые приняли решение вмешаться в ситуацию, чтобы, насколько возможно, протянуть руку помощи старушке, которую придавила к столбу освещения легковушка Volkswagen, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

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Он рассказал передаче, что ему от увиденного самого стало нехорошо. Пока скорая помощь была в пути, он держался, говорил с пострадавшей, чтобы та не потеряла сознание. Держал за руки, другие люди тоже держали. "По-моему, у нее был перелом ребра, она просила держать ноги, так как у нее там что-то булькало, я допускаю, что это была кровь", - рассказал Артем.

Медики, прибывшие на место происшествия, получившую политравму женщину без лишних промедлений увезли в Восточную больницу. Других пострадавших в результате ДТП нет.

Можно допустить, что аварию вызвала спешка водителя Volkswagen. По словам очевидцев, пешеходам, которые должны были пересекать улицу Бривибас перед столкновением, уже горел зеленый свет светофора. Volkswagen пытался успеть проехать перекресток на красный.

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