IStories: Российских врачей в принудительном порядке отправляют лечить раненых в Украине солдат

В ситуации в российских приграничных больницах IStories рассказали несколько источников.

"Я из [приграничного города] Белгорода. Мои коллеги, которые там живут и работают, рассказывают, что сейчас в больницах много военнослужащих. Врачам, работающим с солдатами, необходимо подписывать договора о конфиденциальности", - рассказал работающий в Москве врач.

Другой источник из Ростова рассказал, что после вторжения в Украину раненые российские солдаты лечатся в Ростовской военной больнице и больнице, предусмотренной для ветеранов Второй мировой войны, находящейся в ведении Министерства обороны.

В военный госпиталь переделана и одна из гражданских больниц в Ростовской области.

Галерея: Война в Украине

В свою очередь в Волгограде для приема военнослужащих приспособлены несколько отделений местных больниц, в которых ранее лечили пациентов с Covid-19. В свою очередь в Воронеже для лечения раненых солдат зарезервирован один этаж больницы Неотложной помощи. Пока что эти помещения пустуют.

Как указал врач из Москвы, работающих в столице медиков шлют на работу в приграничные больницы, что лечить раненых солдат.

Поездка в приграничные больницы является добровольно-принудительной. В случае отказа медик освобождается от работы.

Лечение солдат в приграничных больницах оформляется как служебная командировка, за что медикам полагается небольшая прибавка к зарплате.