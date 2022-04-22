Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о "фейках"

По его словам Кара-Мурза-младший, находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

По всей видимости, на заседание Мосгорсуда 22 апреля его не доставят, хотя сторона защиты будет "категорически настаивать", добавил юрист.

Прохоров отметил, что выехал к политику.

Кара-Мурза арестован на 15 суток

В зависимости от части статьи 207.3 УК, которую будут вменять оппозиционеру, ему грозят от трех до 15 лет лишения свободы.

Ранее Кара-Мурзу арестовали на 15 суток по части 1 статье 19.3 КоАП ("неповиновение полиции"). Поводом стало то, что "при виде сотрудников полиции" политик "повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться".

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

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