Долгий ковид: в Великобритании пациент более года сдавал положительный тест на Covid-19

Пациент, у которого была ослаблена иммунная система, заразился этим вирусом в 2020 году, и 505 дней до самой его смерти тест на Covid-19 показывал положительный результат. Ранее самый долгий срок подтвержденного при помощи ПЦР-теста случая Covid-19 была зафиксирован в США у 40-летней женщины - он составил 335 дней.

Исследователи Королевского колледжа Лондона и Фонда Национальной службы здравоохранения Гая и Сент-Томаса следили за девятm. пациентами с долгим ковидом, чтобы выяснить, как вирус будет развиваться во время заболевания. У всех пациентов была ослаблена иммунная система в результате трансплантации органов, ВИЧ, рака или других заболеваний.

Обычно инфекционные заболевания сохраняются в организме примерно 10 недель, но у двух пациентов вирус встречался более года.

Пациенты с ослабленной иммунной системой особенно незащищены от заболевания долгим ковидом. Долгий ковид может стать и источником нового штамма Covid-19, так как вирус получает новые мутации.

Соавтор исследования доктор Гая Небби сказала, что "срочно необходимы новые стратегии лечения", чтобы помочь пациентам выздороветь после длительного заболевание. "Это может также предотвратить появление других штаммов Covid-19", - сказала она.