"Пока мы тут, Мариуполь - это Украина". Один из командиров "Азова" рассказал Би-би-си о защите "Азовстали"

"Пару дней назад, в тот момент, когда войска РФ заявляли об эвакуационном коридоре, я вам скажу, что в этот момент обстрелы не прекращались, - сказал Паламар. - И даже если бы люди рискнули, они попали бы под обстрелы. И погибли бы однозначно. Покинуть подвальные помещения у них нет возможности".

Россия же заявляет, что гуманитарные коридоры из Мариуполя постоянно открываются и обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону. "Гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт, - написала в четверг в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу украинских властей к мировым лидерам помочь эвакуации. - Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться".

По словам Паламара, остающиеся на заводе мирные жители не верят российским властям и поэтому просят, чтобы эвакуацию из Мариуполя гарантировали третьи стороны. Представитель "Азова" считает, что такими гарантами могли бы выступить как международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ОБСЕ, так и другие страны.

"Они боятся, тут есть семьи наших военнослужащих и женщины, - объясняет Паламар в интервью Би-би-си. - Маленькая девочка, которую мы показывали, чья мама оказывает помощь нашим раненым бойцам. И мы знаем, что с ними произойдет. Если никто не гарантирует их безопасность, мы понимаем, что их запытают, их убьют, замордуют или в лучшем случае вывезут на территорию России через фильтрационные лагеря, а потом они пропадут".

Украинские власти обвиняют Россию в принудительном вывозе жителей Мариуполя и других оккупированных городов на свою территорию. В Москве же утверждают, что украинское мирное население эвакуируется в Россию по собственному желанию: в четверг российское министерство обороны заявило, что таких людей уже больше 900 тысяч, в том числе 166 тыс. детей. При этом одной из главных проблем при выходе людей из осажденных и занятых российской армией населенных пунктов было стремление Москвы организовать гуманитарные коридоры именно в Россию, а не на подконтрольную Украине территорию.

Сдаваться не намерены

Как считает Паламар, международные посредники могли бы посодействовать выходу из осажденной "Азовстали" не только мирных жителей, но и защитников города. Он говорит, что среди них есть более 500 раненых.

ФОТО: BBC

Принимать предложение России о сдаче в плен в обмен на сохранение жизни украинские военные не намерены. Паламар призывает не верить заявлениям российских властей о том, что они взяли Мариуполь под контроль. "Я всегда в своих обращениях говорю, что пока мы тут, Мариуполь - это Украина. Мариуполь - это всегда Украина, как бы кто что не говорил, - сказал заместитель командира "Азова". - Борьба продолжается. Мы на территории Мариуполя".

Точных данных о том, сколько украинских военных сейчас защищает "Азовсталь" также нет. Министерство обороны России заявляло со ссылкой на свидетельства пленных военнослужащих ВСУ, что на территории "Азовстали" находятся в общей сложности 2,5 тысячи человек. Паламар на вопрос Би-би-си о численности защитников завода ответил так: " [Нас] достаточно, чтобы уничтожать все их атаки".

"Мы неоднократно заявляли, что в плен мы сдаваться не будем, - говорит один из командиров "Азова. - Мы будем воевать. Мы рассматриваем только вариант выйти с территории Мариуполя, направиться в безопасное место со своим оружием, с табельным стрелковым оружием".

Паламар считает, что защитники Мариуполя "перебили большое число [российской] группировки, задержали войска Российской Федерации, которые пробивались на территорию Украины, могли пойти дальше". "Возможности защищаться, возможности хорошо воевать - скажем так, как было в самом начале, конечно, у нас нет, - объясняет он. - Есть истощение - боекомплекта и так далее. Поэтому мы за то, чтобы также эвакуировать наших военных".

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