Сб, 23.04.2022
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Михаил Ходорковский

Сборная Латвии во втором проверочном матче обыграла Францию

Мартиньш Дзиеркалс ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Франции во втором проверочном матче перед чемпионатом мира по хоккею.

Матч проходил во французском городе Эпиналь и завершился победой сборной Латвии со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Счёт на 29-й минуте открыл Клавс Вейнбергс, которому ассистировал Эдгар Кулда. Ещё три минуты спустя Мартиньш Дзиеркалс удвоил преимущество латвийской сборной.

На 45-й минуте французы сумели отыграть одну шайбу, но вскоре Сандис Смонс вновь вывел сборную Латвии вперёд. За 18 секунд до финальной сирены хозяева сумели поразить ворота латвийской сборной во второй раз, но этого оказалось недостаточно для победы.

Напомним, в первом проверочном матче, который состоялся за день до этого, французы одержали побду со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии проведёт шесть проверочных матчей. Помимо игр против команды Франции подопечные Витолиньша 30 апреля и 1 мая сыграют на выезде против Швейцарии, а 8 и 9 мая дома против Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.

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