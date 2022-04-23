"Беженцы - признак любого приличного дома": Белоцерковская об обвинениях по статье о фейках и Шнурове

В доме Белоцерковской расположилась украинская певица Ольга Полякова с детьми, а также приехала подруга Александрина: "Честно говоря, мне кажется, беженцы - это признак любого приличного дома. У меня живёт Оля Полякова - это моя подруга, она была у меня в школе, украинская певица. Девочки ее - дочки, живет еще девушка с сыном, живет еще Александрина тоже с сыном", - рассказала Вероника.

Она объяснила, что люди приезжают и уезжают.

Ника Белоцерковская и Ксения Собчак ФОТО: Кадр из видео

Ксения Собчак спросила, как Ника относится сегодня к Сергею Шнурову, что она думает о его позиции и о том, "каким он стал сейчас".

"Года полтора-два назад я его вообще из интересных персонажей убрала. Для меня это одна из самых необъяснимых историй - мы же знаем, каким он был и что сейчас. Того Сережи, которым там восхищались, которого мы любили, с которым мы дружили, - его просто не существует. Я не знаю, как человек мог так просто исчезнуть.

Я думаю, он очень зависим от жены (Ольги Абрамовой, дочери бизнесмена Валерия Абрамова. - прим. ред.). Она хотела получить себе приличного, богатого мужа - она его получила. Сергей Шнуров в костюмчиках Loro Piano - это комичное зрелище, - цитирует Нику Spletnik.ru.

С бывшей женой Шнурова Матильдой отношения испортились в 2018 году. До этого они были очень дружны. Когда Сергей и Матильда расстались, а Ника как раз разводилась со своим мужем Борисом Белоцерковским. Ника и Сергей отдыхали в общих компаниях и часто проводили время вместе. СМИ стали писать об их романе. Белоцерковская объяснила Собчак, что их просто связывала общая ситуация - непростой развод. Матильда и Ника через год помирились, но она признала, что ее поведение в той ситуации было сродни предательству:

"Он бегал как гномик с ключиком и не знал, кому его вручить. Когда мы с Мотей потом помирились, она мне сказала: "Почему ты не позволила мне быть плохой, ведь я тебе столько всего позволяла". Ну, наверно, это было предательство с моей стороны".

Видео: интервью с Никой Болоцерковской