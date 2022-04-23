Военный эксперт: Путин пытается дистанцироваться от Кадырова

"Этот человек ставит себя практически на один уровень с президентом Путиным, что для Путина очень раздражительно. Он последние несколько лет пытается Кадырова как можно дальше дистанцировать от себя и засунуть в столицу Чечни, чтобы он там не выдвигался, но тот себя позиционирует очень твердо, очень уверенно и на очень высоком ранге", - сказал Жданов.

Эксперт также заявил, что в отличие от России Украина не боится так называемых "кадыровцев". В России их около 30 тысяч, и формально они входят в состав Росгвардии, которая подчиняется федеральным властям.

"Это сверхсерьезный удар по вертикали власти Путина, потому что федеральными войсками, фактически федеральным правоохранительным органом, которым является Росгвардия, на территории Чечни командует местный чиновник и командует практически как своей частной армией. Вот в чем парадокс этих так называемых формирований кадыровцев", - сказал Жданов.

По словам эксперта, "кадыровцам" вместо реальных боевых действий остается только стрелять по пустым окнам, чтобы заснять видео для TikTok.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Кадыров лично пообещал Путину убить Зеленского. Эти планы России по словам чиновника были сорваны украинской разведкой.