Видео ⟩ В Риге прошел антивоенный митинг русскоязычных Латвии. RUS TVNET побывал на мероприятии

Видео: Разговор с режиссером Виталием Манским

Видео: Редакция RUS TVNET поговорила с теми, кто пришёл на акцию "Русский голос против войны"

Видео: С прошедшего митинга движения "Русский голос против войны" у памятника Свободы

Галерея: С прошедшего митинга движения "Русский голос против войны" у памятника Свободы

Митинг у памятника открылся гимнами Латвии и Украины в исполнении Катрины Гупало. Также минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

По разным оценкам, в мероприятии принимали участие от нескольких сотен до тысячи человек. Некоторые из них держали в руках плакаты или флаги Латвии, Украины, а также бело-сине-белые флаги - символ протестов, отмечает агентство LETA.

Участники движения "Русский голос против войны" на митинге у памятника Свободы потребовали немедленного прекращения войны России против Украины и вывода из страны российских войск.

На акции протеста участники движения заявили, что насильственные действия России в Украине, совершаемые российскими солдатам грабежи и изнасилования неприемлемы.

"Мы не поддерживаем российские власти и считаем их действия преступными. Любая пропагандистская, политическая или фактическая поддержка агрессии кремлевского режима расценивается как соучастие в преступлении", - заявили представители движения.

Они также отметили, что уважают и ценят независимость, закон, культуру и государственный язык Латвии.

Не обошлось и без небольшого инцидента. В какой-то момент между двумя присутствующими возник словесный конфликт из-за того, что было написано на плакате, но он был быстро урегулирован без привлечения правоохранительных органов.

В социальных сетях можно ознакомиться с манифестом движения, в котором русскоязычные жители Латвии, лояльные Латвии и европейским ценностям, требуют немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск из Украины.

Движение подчеркивает, что его представители не приемлют насилие, узурпацию власти и имперскую политику в отношении других стран. По их мнению, европейские ценности - демократия, права человека и правовое государство - являются основой достойной жизни.

Представитель организаторов мероприятия Илзе Дзеновска указала, что на акции протеста была возможность услышать выступления представителей русскоязычной общины Латвии, а среди спикеров были как латвийские русские, так и представители русской общины, недавно эмигрировавшие из России.

На митинге выступили: актриса Чулпан Хаматова, режиссер-документалист, продюсер, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский, философ, политолог и журналист Кирилл Мартынов, юрист Елена Лукьянова, лютеранский священник Павел Левушкан, юрист Дмитрий Трофимов, журналист Ольга Драгилева, инновационный предприниматель Гирт Калниньш, медиатор и эксперт по разрешению конфликтов Илзе Дзеновска.

Протест был организован движением "Русский голос против войны", объединяющим представителей русскоязычной общины Латвии, резко осуждающих военную агрессию России на территории Украины и жесткую внешнюю политику России. Инициаторами движения являются постоянно проживающая в Латвии российская художница и педагог Виктория Брока и студент, дизайнер, активист городской среды и правозащитник Мартин Левушкан.