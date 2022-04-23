Сб, 23.04.2022
Сначала ты не веришь. Ты думаешь: "Не может быть". Я не могла поверить в это две недели. Мозг как будто отрицает происходящее. Надя Дорофеева, украинская певица
Надя Дорофеева, украинская певица

В Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычных Латвии. Его посетит Чулпан Хаматова

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 23 апреля, в 13:00 у памятника Свободы состоится митинг движения "Русский голос против войны", целью которого является осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет, сообщил в социальной сети Twitter представитель движения Мартин Левушкан.

В социальных сетях также распространен манифест движения, в котором русскоязычные жители Латвии, лояльные Латвии и европейским ценностям, требуют немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск из Украины.

Движение подчеркивает, что его представители не приемлют насилие, узурпацию власти и имперскую политику в отношении других стран. По их мнению, европейские ценности - демократия, права человека и правовое государство - являются основой достойной жизни.

"Мы не поддерживаем существующую российскую власть и считаем ее действия преступными. Любая пропагандистская, политическая или фактическая поддержка агрессии кремлевского режима считается соучастием в преступлении", - указывают представители движения.

Они также отмечают, что уважают и ценят независимость, закон, культуру и государственный язык Латвии.

Митинг начнется с минуты молчания в память о жертвах войны на Украине. Как символ солидарности прозвучат гимны Украины и Латвии.

Представитель организаторов мероприятия Илзе Дзеновска указывает, что на акции протеста будет возможность услышать выступления представителей русскоязычной общины Латвии, а среди спикеров будут как латвийские русские, так и представители русской общины, недавно эмигрировавшие из России.

На данный момент участие в митинге подтвердили актриса Чулпан Хаматова, режиссер-документалист, продюсер, президент Артдокфест Виталий Манский, философ, политолог и журналист Кирилл Мартынов, юрист Елена Лукьянова, лютеранский священник Павел Левушкан, юрист Дмитрий Трофимов, журналист Ольга Драгилева, инновационный предприниматель Гирт Калниньш, медиатор и эксперт по разрешению конфликтов Илзе Дзеновска.

Протест организован движением "Русский голос против войны", объединяющим представителей русскоязычной общины Латвии, резко осуждающих военную агрессию России на территории Украины и жесткую внешнюю политику России. Инициаторами движения являются постоянно проживающая в Латвии российская художница и педагог Виктория Брока и студент, дизайнер, активист городской среды и правозащитник Мартин Левушкан.

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