"Будь это зритель латвийских Валмиеры и Резекне": Галкин об уважении со сцены и отъезде из РФ

Максим Галкин объяснил, что должен сделать некоторые разъяснения, после предыдущего поста. После анонса тура в Израиле, артист получил массу положительных и отрицательных комментариев. Шоумена стали упрекать в том, что он раньше признавался в любви российскому артисту, а теперь израильскому.

"Я всегда признавался в любви к замечательному израильскому зрителю. Все 20 лет, что я сюда езжу. Это знают все, кто был на моих концертах. Это 13-1 тур за 20 с лишним лет. Я обожаю Израиль. Здесь в свое время лечились мои родители от онкологии в начале 2000-х. Израильские врачи продлили им жизнь. Меня очень много связывает с этой землей. Это действительно моя родная земля, как и Россия", - сказал Галкин.

Максим заметил, что он уважительно и с любовью относится к любому зрителю:

"Я всегда относился и отношусь к любому зрителю, перед которым я выступал по всему миру, с большой любовью и благодарностью. Всегда отражал это в Instagram. Будь то в Дублине, Алматы, Бишкеке, латвийских городах Валмиере и Резекне, литовской Паланге, Баку. Много городов, куда приходили зрители, которые понимали русский язык и готовы были слушать юмор на русском языке".

Галкин объяснил, что 24 февраля он сделал антивоенный пост. На тот момент артист был в России. В эти дни шли съемки передачи "Лучше всех". После антивоенных высказываний артиста власти запретили на телевидении рекламу с его лицом.

"Российская власть запретила мое лицо во всех рекламных паузах", - заметил он.

Максим Галкин объяснил, что у него сорвались все рекламные контракты до конца года. Он лишился всех рекламных денег. Кроме того, артист лишился и концертных денег, потому что в городах, где они были анонсированы, местные власти, ФСБ и администрация стали запрещать его концерты. Это делалось негласно, не давая официальных документов, запугивая организаторов. Таким образом часть выступлений была перенесена, а другая часть отменена.

"Я выступаю не потому, что я не хочу или зрители сдают билеты, а потому что эти концерты стали запрещенные", - подчеркнул он.

Максим Галкин пояснил, что раз работы в РФ не стало, он решил уехать в Израиль и отдохнуть, а заодно запланировал там концерты, где ему не запрещают выступать. Он отметил, что его тяжело упрекнуть в предательстве. Он и сейчас готов выступить перед российским зрителем, как и делал это ранее. Он предложил россиянам разграничить в голове понятие "власть" и "Родина".

Ранее Максим Галкин обратился в соцсетях к СМИ с требованием перестать распространять заведомо ложную информацию о его семье.