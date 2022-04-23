В Елгаве обнаружили ретрансляцию запрещенных телеканалов из РФ. Что за это грозит?

По факту указанного правонарушения начато ведомственное расследование.

Правоохранители отмечают, что ряд программ российского телевидения содержат новости, призывы и дезинформацию, представляющие значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку, и запрещены решениями Национального совета по электронным СМИ. Как показывает практика, такие программы распространяются через нелегальные телевизионные системы.

Сотрудники полиции на территории Администрации Земгальского района уделяют повышенное внимание ретрансляции запрещенного аудиовизуального контента и продолжат проводить профилактические контрольные мероприятия в целях информирования населения о запрещенных к ретрансляции телепрограммах, а также предупреждения об ответственности в случае использования незаконных систем.

Калниня пояснила, что в соответствии с законом за незаконное изготовление, ввоз, распространение, сдачу в аренду, продажу или иное использование систем с ограниченным доступом в коммерческих целях, а также за установку или использование незаконных систем в коммерческих целях, на физическое лицо налагается штраф в размере от 70 до 700 евро, а на юридическое - от 350 до 1400 евро.