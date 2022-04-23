Видео ⟩ Полк "Азов" опубликовал видео с мирными жителями на "Азовстали"

Одна из женщин в ролике рассказывает, что находится на территории завода уже два месяца.

Подтвердить время и локацию съемки не представляется возможным.

Видео: Видео полка "Азов" о, предположительно, мирных гражданах на "Азовстали"

Власти Украины заявляют, что на территории завода-гиганта "Азовсталь" укрываются около 1000 мирных жителей и обвиняют Россию в том, что ее военные не дают им возможности для эвакуации. Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявляет, что украинские военные на "Азовстали" сами не выпускают мирных жителей.

"Азовсталь" остается последним очагом сопротивления российским интервентам в Мариуполе. По последним данным британской разведки, несмотря на заявления РФ о взятии города, за Мариуполь продолжаются ожесточенные бои, что еще сильнее тормозит продвижение российских войск в Донбассе - главном направлении нового этапа войны.

Недавно Путин сам отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", однако по многим данным, военные действия там не прекращаются.