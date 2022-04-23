20 апреля в Дворце культуры VEF состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею биг-бенд оркестра "Рига", который представил программу "Сегодня будет светить солнце" (Šodien uzspīdēs saule) под руководством дирижера Райтиса Ашманиса. В концерте также приняли участие две приглашенные певицы - латвийская джазовая исполнительница и композитор Эвилена Протектор, и французская певица Сесиль Верни (Cécile Verny).

Биг-бенд оркестр "Рига" ФОТО: пресс-фото/Kaspars Krafts, f64

Программа концерта была красочной, под стать названию - для инструментальной части представления были выбраны произведения и аранжировки известного и очень плодовитого американского композитора Патрика Вильямса (Patrick Williams, 1939 - 2018), чье творчество отличается своей богатой инструментацией и увлекательными формами, которые неизбежно оставляют яркое впечатление даже на самого искушенного слушателя. Успех его композиций заключается не только в неоспоримом таланте музыканта, но так же и в его обширном опыте работы в разных жанрах, включающий в себя музыку для кино и телевизионных шоу. В портфолио композитора входит музыка к более чем 200 фильмам, среди которых такие известные работы, как "Уходя в отрыв" (Breaking Away - 1979), за который Вильямс получил престижную награду "Оскар" в 1980 году и "Луговая арфа" (The Grass Harp - 1995).

Биг-бенд оркестр "Рига" и Эвилена Протектор ФОТО: пресс-фото/Kaspars Krafts, f64

В свою очередь для двух прекрасных вокалисток дирижер подобрал композиции других значимых джазовых композиторов, создав программу, которая оставила неизгладимое впечатление на слушателей, подтверждением чего стало неоднократное вызывание певиц на повторный поклон несмолкающими аплодисментами.

Биг-бенд оркестр "Рига", Сесиль Верни и Эвилена Протектор ФОТО: пресс-фото/Kaspars Krafts, f64

Сесиль Верни родилась в Кот-д'Ивуаре, выросла во Франции, сейчас проживает в Португалии. Этот визит в Латвию для певицы не первый - поклонники джазовой музыки слышали ее на сцене фестиваля Saulkrasti Jazz, а также в других программах дирижера Райтиса Ашманиса, исполненных Елгавским биг-бендом (Jelgavas Bigbends), которым он успешно руководит уже много лет.

Сесиль Верни, биг-бенд оркестр "Рига" ФОТО: пресс-фото/Kaspars Krafts, f64

Эвилена Протектор - известная в Латвии джазовая певица, не в первый раз делит сцену с биг-бенд оркестром "Рига". Она принимала участие в нескольких программах, посвященных творчеству одной из самых ярких джазовых певиц прошлого столетия - Эллы Фитцджеральд. И в этот раз певица исполнила несколько композиций из репертуара Эллы, а также композиции посвященные диве джаза. В заключении концертной программы обе вокалистки исполнили дуэт, опять же посвященный творчеству Эллы Фитцджеральд, вызвав шквал оваций.

Эвилена Протектор ФОТО: пресс-фото/Kaspars Krafts, f64

Прошедший концерт стал одним из ярчайшим в серии мероприятий посвященных 50-летнему юбилею Биг-бенд оркестра "Рига". Музыканты приглашают слушателей посетить гала-концерт, который состоится 3 сентября в Латвийском Национальном театре.