Выявлено 696 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Скончавшиеся входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них один человек не был привит или не прошел полный курс вакцинации, трое были полностью вакцинированы.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 184 человека не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 512 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 457,1 случая.

Всего вчера было сделано 3956 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 816 994 жителей Латвии, скончались 5728 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, за сутки сократилось с 390 до 345 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки было госпитализировано 37 пациента с коронавирусом, выписаны 70 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 133 пациента, из них у 123 среднетяжелое течение заболевания, состояние девяти человек - тяжелое.